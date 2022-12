Fundação Santa Casa avança em conquistas na infraestrutura e qualifica serviços

Do primeiro mês do ano até este dezembro de 2022, a Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará ( FSCMP) promoveu ações voltadas ao atendimento de pacientes, buscando a excelência na assistência. O maior hospital do Estado, tem, atualmente, cerca de 3 mil servidores, entre profissionais de saúde e de outras áreas, disponibilizando 500 leitos e serviços assistenciais voltados cem por cento para o Sistema Único de Saúde (SUS). Referência no âmbito materno infantil, a Fundação Santa Casa foi destaque em janeiro de 2022, com o reconhecimento ao trabalho de mais de três décadas do Banco de Leite Humano.

O Banco de Leite Humano (BLH) João Aprígio Guerra de Almeida, da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, completa 35 anos de atividade em 2022, como um dos cinco bancos em funcionamento no Pará. Referência estadual, o BLH é responsável pela promoção de ações destinadas a incentivar o aleitamento materno e, ainda, pela coleta, processamento, controle de qualidade e distribuição do excedente de leite humano das doadoras, incluindo mães de recém-nascidos que não podem mamar.

Em janeiro de 2022, a unidade da Santa Casa recebeu da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano mais um certificado de reconhecimento, que ressalta o trabalho voltado à “promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno”, que beneficia à saúde da mulher e da criança.

Investimentos em serviços de hemodiálise

De acordo com a Santa Casa, em fevereiro, a área de Terapia Renal Substitutiva Pediátrica da Santa Casa recebeu investimentos. Um balanço mostrou a importância da instituição como centro de cirurgia pediátrica e de formação profissional.

O Estado garante novos equipamentos à Terapia Renal Pediátrica na Fundação Santa Casa, e investe em aparelhos de alta resolutividade em beneficia de crianças e adolescentes em tratamento na área de hemodiálise.

O Centro de Terapia Renal Substitutiva Pediátrica da Fundação Santa Casa, que atende crianças e adolescentes de até 13 anos, com problemas renais, recebeu, em fevereiro deste ano, 10 novas máquinas de diálise, que substituem as antigas com mais de 10 anos.

Cirurgias pediátricas

A Santa Casa do Pará é um dos maiores centros de cirurgias pediátricas de média e alta complexidade do Norte do País. Somente nos últimos três anos, mais de 7 mil procedimentos cirúrgicos pediátricos foram realizados na instituição.

Referência na atenção à gestação de alto risco e neonatologia, a Santa Casa de Misericórdia do Pará tem um dos maiores centros de cirurgias pediátricas do norte do país, referenciado como de atendimento para média e alta complexidade. A unidade realizou 7.561 intervenções cirúrgicas pediátricas.

Santa Casa do Pará completa 372 anos e se firma entre as maiores da América Latina

O número de nascimentos no hospital evidencia a importância da unidade, onde já nasceram 152 mil brasileiros nos últimos 21 anos. No dia 24 de fevereiro de 2022, a Santa Casa do Pará completou 372 anos, com os números que a consolidam entre as maiores maternidades públicas da América Latina, com um papel fundamental para o crescimento populacional da sociedade brasileira. De 2001 a 2021, por exemplo, 152.865 pessoas nasceram na instituição e, de forma gratuita.

A Fundação Santa Casa do Pará mantém a tradição de formar e qualificar profissionais de saúde para a região. Desde 1988, o hospital forma médicos especialistas para prestarem atendimento qualificado nas regiões metropolitanas e no interior da Amazônia.

Até 2022, quase 700 residentes passaram por 13 residências médicas oferecidas pela instituição. Já a Residência Multiprofissional é mais recente. Completando 10 anos de criação já formou 161. Também em 2012, a Fundação Santa Casa deu início ao curso de Mestrado Profissional do Programa de Pós-Graduação em Gestão em Saúde na Amazônia que já formou, desde então, 83 mestres.

Em março veio o reconhecimento aos investimentos em qualidade e segurança com a conquista do nível de “Acreditado com Excelência”, e um balanço mostrou a importância da participação feminina na força de trabalho do hospital.

Santa Casa do Pará conquista nível máximo de certificação da ONA

O hospital ascendeu do nível 2 ‘Acreditado Pleno’ para o nível 3 ‘Acreditado com Excelência’

Em março, a Santa Casa do Pará recebeu a confirmação que alcançou o Nível 3 “Acreditado com Excelência”, o nível mais alto de avaliação concedido pela Organização Nacional de Acreditação (ONA).

Conforme a ONA, para alcançar este nível de acreditação é necessário cumprir ou superar, em 90% ou mais, os padrões de qualidade e segurança. Cumprir ou superar, em 80% ou mais, os padrões de gestão integrada. E cumprir ou superar, em 70% ou mais, os padrões ONA de Excelência em Gestão, demonstrando uma cultura organizacional de melhoria contínua com maturidade institucional. O certificado é válido por três anos.

As mulheres são maioria à frente de cargos de chefia na Santa Casa do Pará. Elas representam 75% da força de trabalho efetiva na Fundação. De 2.777 servidores da Fundação Santa Casa do Pará, as mulheres equivalem a 2.086 do total desses profissionais. Nas profissões da área de saúde, como enfermagem, medicina, fisioterapia, terapia ocupacional, nutrição, psicologia e fonoaudiologia, e também no serviço social, a presença feminina ainda é mais evidente.

Fonte: Agência Pará/Foto: David Alves/Ag Pará