Fundação Santa Casa do Pará faz alerta no Dia Nacional do Diabetes￼￼

O dia 26 de junho é marcado pela campanha nacional de prevenção ao Diabetes, para alertar a população sobre a importância de ações de prevenção à doença.

O Diabetes é caracterizado pela falta ou incapacidade da insulina de exercer sua função. A insulina é produzida no pâncreas e é responsável pela manutenção do metabolismo da glicose. Quando está ausente ou insuficiente, provoca altas taxas de açúcar no sangue (hiperglicemia), o que pode acarretar muitas complicações se não detectada e controlada adequadamente.

Um dos principais alertas da Fundação Santa Casa do Pará, durante o pré-natal das gestantes que são atendidas pelo hospital, é sobre a prevenção da diabetes gestacional, que é caracterizada pelo aumento dos níveis de glicose no sangue da mãe. Adquirir hábitos saudáveis de alimentação e realizar atividades físicas durante a gravidez estão entre as indicações médicas.

“Existem fatores passíveis de prevenção da diabetes durante o período gestacional, como manter os hábitos saudáveis de alimentação e, quando possível, atividade física, fazendo com que o peso fique adequado à sua saúde. Vale ressaltar que existem fatores em que não há como prevenir a doença, como o fator genético, em que a paciente possui uma pré-disposição para desencadear a doença”, informa a médica obstetra Marília Gabriela, gerente de Tocoginecologia e Obstetrícia da instituição.

A causa da diabetes gestacional está associada aos hormônios produzidos pela placenta, que, para atender às necessidades nutricionais do bebê, reduzem a efetividade da insulina e diminuem a glicose do sangue. As gestantes passam a produzir mais insulina do que o habitual para controlar os níveis de açúcar na corrente sanguínea. Por isso, a condição surge durante a gravidez, geralmente no terceiro trimestre, e costuma desaparecer após o nascimento do bebê.

A médica Marília Gabriela informa que há dois tipos de diabetes. A tipo 1 pode surgir na infância, enquanto a tipo 2 pode surgir na fase adulta. “Se a paciente já possuir diabetes antes da gravidez e a condição estiver descontrolada durante a gestação pode ser um fator de risco, podendo ocorrer as más formações fetais. Então, uma gestante antes de engravidar, precisa fazer o controle adequado da glicemia”, alerta Marília.

Sintomas a observar – Aumento de apetite, aumento da sensação de sede, aumento da frequência urinária, perda de peso sem motivo, mudanças de humor, fadiga, náusea, vômito, infecções de repetição, alteração na visão, demora na cicatrização de feridas e formigamento nos pés.

Formas de prevenção – Manter uma dieta equilibrada, evitando alimentos ricos em carboidratos simples, gorduras e açúcares; manter peso dentro da faixa recomendada; Realizar exercícios físicos regularmente; manter consumo adequado de água; evitar uso do tabaco; evitar uso de bebidas alcóolicas; não utilizar medicamentos sem prescrição médica; reservar tempo para atividades de lazer; identificar situações que levem a situações de estresse e evitá-las quando possível; possuir estratégias para redução de estresse, como por exemplo exercícios respiratórios, meditação, terapias.

E caso já tenha o diagnóstico de Diabetes, as medidas de prevenção listadas acima também podem auxiliar no controle da doença e evitar suas complicações. Mantendo hábitos de vida saudáveis, consultas, exames de rotina em dia e uso de medicamentos prescritos de forma adequada é possível manter a qualidade de vida evitando assim uma evolução desfavorável e muitas vezes limitante.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação