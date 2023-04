Fundo Amazônia: Biden anuncia aporte de US$ 500 milhões

Nesta quinta-feira (20), o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, convocou os líderes do Fórum das Principais Economias sobre Energia e Clima (MEF), pela quarta vez desde que tomou posse, para catalisar os esforços necessários para enfrentar a crise climática e manter o limite de aquecimento em 1,5°C. Na reunião, ele destacou novos passos de seu país para cumprir a meta ambiciosa de 1,5°C alinhada com a meta de reduzir as emissões em 50-52% em 2030.

O democrata também anunciou ações significativas para apoiar os países em desenvolvimento na tomada de ações climáticas mais assertivas, incluindo o fornecimento de 1 bilhão de dólares (R$ 5,049 bilhões) para o Fundo Clima Verde e o pedido de 500 milhões de dólares (R$ 2,525 bilhões) para o Fundo Amazônia e atividades relacionadas, além de convidar mais nações a se unirem aos EUA e outros países com o objetivo de alavancar os bancos multilaterais de desenvolvimento para melhor enfrentar os desafios globais, como as mudanças climáticas. As informações foram divulgadas pela embaixada americana.

ELIMINAÇÃO DO DESMATAMENTO

Para Biden, acabar com a perda florestal, particularmente nos trópicos é vital para limitar o aquecimento a 1,5 °C. A Declaração dos Líderes de Glasgow sobre Florestas e Uso da Terra pede a interrupção e reversão da perda florestal e a degradação da terra até 2030. Os EUA estão tomando medidas decisivas para prevenir o desmatamento no país e no exterior, como solicitado na chamada Ordem Executiva do Presidente sobre Fortalecimento das Florestas, Comunidades e Economias Locais da Nação.

FUNDO AMAZÔNIA

Biden anunciou que solicitará 500 milhões de dólares ao longo de cinco anos para o Fundo Amazônia e atividades relacionadas, em apoio ao compromisso renovado do Brasil de acabar com o desmatamento até 2030. O presidente também pedirá a outros líderes para que se comprometam a apoiar o Fundo Amazônia.

A U.S. Development Finance Corporation também anunciará, nesta quinta, que está trabalhando em um investimento de 50 milhões de dólares na Estratégia de Restauração do BTG Pactual, que ajudará a mobilizar 1 bilhão de dólares para apoiar a restauração de quase 300 mil hectares de terras degradadas no Brasil, Uruguai e Chile. A Conservation International servirá como conselheira de impacto nesse projeto pioneiro e destinará metade das terras restauradas para proteção permanente, com a outra metade a ser gerenciada para a silvicultura sustentável, gerando cerca de 35 milhões de toneladas de sequestro de carbono ao longo de 15 anos.

A Forest and Climate Leaders’ Partnership (FCLP), que foi lançada na COP 27 e é coliderada pelos EUA, visa mobilizar ações mais intensas para acabar com o desmatamento e fortalecer o apoio dos governos doadores, filantropia, setor privado e instituições financeiras multilaterais. Para ajudar a proteger outras florestas críticas em todo o mundo, o presidente Biden convocou outros líderes a se juntarem aos EUA no compromisso de trabalhar por meio da FCLP, neste ano, para coordenar e catalisar o investimento e o apoio da COP 28, avançando na implementação de ações florestais, climáticas e naturais ambiciosas em países com florestas.

Para avançar ainda mais os compromissos do presidente no combate ao desmatamento internacional associado à produção de commodities agrícolas e à redução do desmatamento global, o governo dos EUA está trabalhando para identificar abordagens potenciais para lidar com commodities comercializadas globalmente, associadas ao desmatamento internacional, bem como identificar ações potenciais para reduzir o desmatamento global, conforme solicitado na chamada Ordem Executiva do Presidente.

Fonte: Pleno News/ Foto: EFE/EPA/YURI GRIPAS / POOL