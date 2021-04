Fundo Esperança garante crédito para os negócios de 42,6 mil empreendedores no Estado

Adilson da Silva tem 53 anos de idade e, de acordo com seus cálculos, 35 de contribuição previdenciária. Entretanto, a aposentadoria está longe de representar o descanso merecido. É a oportunidade para se dedicar ao próprio negócio, que ainda engatinha, mas já complementa a renda. Durante boa parte do tempo de serviço, ele atuou com serviços óticos e sonha em abrir a sua própria ótica física.

O microempresário está entre os 42.688 empreendedores beneficiados com o Fundo Esperança, iniciativa do Governo do Estado para auxiliar pequenas e médias empresas diante das dificuldades ocasionadas pela pandemia de Covid-19. “Foi uma coisa boa, esse recurso tem me ajudado bastante. Já vendo armações e lentes. Vou começar a colocar as vitrines, comprar expositor. Estou mexendo no ponto comercial na minha residência, que fica em um local movimentado”, conta o empreendedor do bairro do Guamá, em Belém.

O crédito propiciou o reforço nas etapas da abertura do negócio. “É um dinheiro que entra para mim. Fiz cartões de visitas e com o CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) vou dar entrada para adquirir mercadoria de fora, com qualidade superior. É um sonho antigo, dá para ter um bom lucro, mesmo sem vender caro”, acrescentou Adilson.

O Fundo Esperança já disponibilizou R$ 121.832.561,46 até esta segunda (26), dos quais R$ 61.357.576,40 foram destinados a 34.836 Pessoas Físicas, e R$ 60.474.985,06 a outras 7.832 Pessoas Jurídicas.

COMPROMISSO

“Este resultado mostra o compromisso do nosso governador Helder com a população do nosso Estado nesse momento tão difícil que a sociedade vive por conta da Pandemia. Todo o nosso time de servidores está comprometido com esses projetos econômicos que o Governador determinou atenção total para amenizar a situação, injetando recursos e gerando emprego e renda para a sociedade paraense”, afirmou José Fernando Guimarães Júnior, secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme).

Os pagamentos ocorrem conforme a data de aniversário ou de constituição dos negócios, obedecendo ao seguinte calendário:

Dias 26, 27 de abril e 3 de maio / Nascidos em Novembro

Dias 04, 05 e 06 de maio / Nascidos em Dezembro

