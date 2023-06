Fundo Internacional vai produzir diagnóstico para Belém enfrentar a crise climática

A cidade de Belém vai integrar um fundo internacional que garantirá apoio técnico para realizar um diagnóstico e, assim, se planejarem ações contra a crise climática na capital. A assinatura do termo de adesão foi feita na noite desta quarta-feira, 21, pelo prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, e pelo diretor na América do Sul do Governo Local pela Sustentabilidade (ICLEI), Rodrigo Perpétuo.

Com a assinatura do termo de adesão, Belém vai fazer parte do fundo que garante apoio técnico do ICÇLEI para desenvolver os instrumentos de análises de risco e vulnerabilidade climática do município. Terá também um diagnóstico dos serviços ecossistêmicos que são as bases para que a Prefeitura lidere o processo de planejamento a favor do clima. O Fundo é um projeto do governo alemão, operado pela União Internacional pela Conservação da Natureza.

Sede de encontro nacional

Outro assunto debatido durante a reunião foi a confirmação de Belém como a sede do terceiro Encontro Nacional do ICLEI, em 2024.

Participaram do encontro Maria Camila, coordenadora das Redes de Cidades do BID; Claudio Puty, titular da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão (Segep); e o coordenador de Relações Internacionais da Prefeitura de Belém, Luiz Arnaldo Campos.

Texto: Victor Miranda

Fonte: Agência Belém/Foto: Kamila canhedo/Agência Belém