Funeral Bento XVI: corpo do papa emérito é velado no Vaticano

O corpo do Papa Emérito Bento XVI , que morreu no último sábado (31), está sendo velado na Basílica de São Pedro , no Vaticano. No local, milhares de pessoas fazem fila para prestar às últimas homenagens a Joseph Aloisius Ratzinger nesta segunda-feira (2).

O enterro do pontífice emérito acontece na quinta (5), na Praça de São Pedro, em frente à basílica. A cerimônia terá início às 9h30 (hora local) e será presidida pelo Papa Francisco.

Autoridades de segurança do Vaticano esperam que pelo menos 25.000 pessoas passem pelo corpo no primeiro dia de exibição.

Normalmente, os funerais papais atraem chefes de estado de todo o planeta para homenagens, no entanto, desta vez, o Vaticano disse que delegações oficiais virão só da Itália e da Alemanha, o que sugere um evento discreto.

