Funeral de Bento XVI em mais de 100 mil fiéis na Praça de São Pedro, no Vaticano

Nesta quinta-feira, 05, mais de 100 mil fieis do mundo inteiro se despedem do cardeal alemão Joseph Aloisius Ratzinger, o Papa Emérito Bento XVI, o primeiro sucessor de São Pedro a renunciar à cátedra de forma consciente e a permanecer com o título de Sua Santidade, o Papa. O funeral do Santo Padre começou por volta de 5h30 (1h30 em Belém), no Vaticano, e recebe autoridades reliogiosas e chefes de Estado.

Aproximadamente 130 mil pessoas acompanharam as palavras do Papa Francisco antes do caixão ser levado para dentro da Basílica de São Pedro, onde a cerimônia é privada do Clero.

“Bento, que sua alegria seja completa ao ouvir Sua voz, agora e para sempre”, disse Francisco em uma das mensagens para o ex-líder da Igreja Católica.

Assim como o Papa João Paulo II em 2005, Bento XVI pediu para ser enterrado nas criptas sob a Basílica de São Pedro.

QUEM FOI BENTO XVI?

Bento XVI foi o primeiro papa a renunciar em 600 anos de história da Igreja Católica no Mundo. Exerceu o cargo por apenas oito anos. Após sua renúncia, recebeu o título de papa emérito e seu pontificado acabou sendo marcado por escândalos, entre eles, os de abuso sexual que ficou conhecido como “Escândalo Vatileaks”.

A RENÚNCIA

Bento XVI renunciou o cargo de maior líder da igreja católica aos 85 anos, em um discurso feito todo em latim, no dia 11 de fevereiro de 2013. Na época, o pontífice justificou que sua idade avançada lhe tirava forças para poder governar.

“No mundo de hoje, sujeito a rápidas mudanças e agitado por questões de grande relevância para a vida da fé, para governar a barca de São Pedro e anunciar o Evangelho, é necessário também o vigor, seja do corpo, seja do ânimo, vigor que, nos últimos meses, em mim diminuiu, de modo tal a ter que reconhecer minha incapacidade de administrar bem o ministério a mim confiado”, disse.

Antes de que o caixão com o corpo de Bento XVI fosse levado para o interior da Basílica de São Pedro para ser enterrado, o papa Francisco fez uma última reverência a seu antecessor, seguida de uma reza.

Ao final da homilia, quando o caixão de Bento XVI foi levado para dentro da Basílica de São Pedro, fiéis que acompanhavam a cerimônia gritaram “Santo Subito!” – “Santo agora!”, em italiano. A frase era um pedido para que a igreja torne Ratzinger santo.

“Para mim, ele é um grande ‘doutor’ (título para santos eruditos) da Igreja. Sempre pensei assim”, disse a freira mexicana Erica Merino Peña, presente na cerimônia, à agência de notícias AFP.

Em 2000, apenas um terço de todos os pontífices foram declarados santos pela igreja católica.

PRIMEIRA VEZ

Todos os funerais de papas anteriores foram seguidos da eleição de um novo pontífice. O anel do pescador, joia usada pelos papas e desenhada de forma diferente para cada um deles, não será destruído, o que também é inédito.

Bento XVI será enterrado de acordo com seus desejos no mesmo local nas criptas sob a Basílica de São Pedro, onde o Papa João Paulo II foi originalmente enterrado em 2005, antes de seu corpo ser realocado para uma capela na basílica em 2011.

Imagem: Agência Brasil