Funpapa promove oficina de pipas e manhã de lazer aos abrigados do espaço de acolhimento

O mês de julho é comumente conhecido pelas férias escolares de verão e traz consigo o anseio por programações alegres, que promovam o lazer aos indivíduos e suas famílias. Isso não é diferente na Fundação Papa João XXIII (Funpapa), que durante este mês intensificou essas atividades nos seus espaços e, principalmente, nos de acolhimento institucional, que são aqueles destinados para os casos em que famílias ou indivíduos se encontrem sem referência e/ou situação de ameaça ou de rua. Para esses a Fundação oferece proteção integral em um de seus espaços, de acordo com a especificidade do abrigamento.

Oficina de pipas – Foi umas das atividades desenvolvidas pela coordenação do Camar II – espaço que abriga grupos familiares em situação de rua –, que viu nessa ação uma forma de trazer à luz as memórias mais serenas da infância dessas pessoas, somando-se ao sentimento de alegria, um vez que puderam fazer isso acompanhados de seus filhos, descreveu a coordenadora da unidade, Wilnelly Oliveira. O educador Antônio Lima foi o orientador dessa oficina e contou com a colaboração de outros servidores da unidade. Ao longo da semana, os acolhidos tiveram aulas técnicas para aprimorar a elaboração de suas pipas, para que ao final da oficina pudessem soltá-las ao ar livre.

O Portal da Amazônia foi o local escolhido para o momento de lazer do grupo. A Funpapa disponibilizou uma van para o transporte dos acolhidos, para que pudessem ir e voltar com segurança do Portal, além de dois educadores que participaram da recreação junto com eles. Na manhã desta terça-feira, 20, eles puderam ver o resultado de suas produções soltas no ar. “Foi uma manhã que revivi minha infância, com diversão, que há muito tempo não tínhamos em família”, declarou o acolhido Charles Silva, acompanhado de sua esposa e filho.

Direitos e garantias – O direito ao lazer está contido no rol dos direitos sociais fundamentais da Constituição Federal. É nessa perspectiva que a Funpapa atua, para que os direitos e garantias sejam assegurados a todos. Para Wilnelly, o objetivo principal foi alcançado, pois promover a socialização com os demais membros da sociedade, além da promoção do lazer em família, fora do espaço de acolhimento, é muito importante e estimula a auto-estima dessa população, finalizou.