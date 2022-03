Fusão de Cresco e Columbia Caree pode criar a maior empresa de cannabis dos EUA

A Cresco Labs, empresa produtora de cannabis de Illinois, nos EUA, anunciou a intenção de compra da nova-iorquina Columbia Care por US$ 2 bilhões em uma transação de ações.

Com a aprovação do negócio, a Cresco será a maior produtora e vendedora de cannabis dos EUA, com cerca de 100 dispensários (nome das lojas de cannabis) em 18 estados.

“Não poderíamos estar mais animados”, afirma Charlie Bachtell, CEO da Cresco. “É uma oportunidade única de criar uma liderança na indústria; é um momento muito importante porque há uma reforma regulatória federal em andamento”.

A maconha ainda é ilegal em nível federal, mas 37 estados possuem algum tipo de mercado controlado, com 18 deles permitindo a venda para adultos. No ano passado, as vendas legais totalizaram US$ 26 bilhões nos EUA e até 2030 o mercado deve crescer para até US$ 65 bilhões, segundo Cowen, banco de investimento.

Nicholas Vita, co-fundador e CEO da Columbia Care, se juntará ao conselho da Cresco, mas Bachtel deve manter a liderança da companhia. A Reuters divulgou na terça-feira (22) que as duas empresas estariam se aproximando de um acordo.

Mas o acordo poderá enfrentar obstáculos, incluindo a alienação de vários dispensários e algumas licenças em estados onde as duas empresas se sobrepõem, como Arizona, Flórida, Illinois Massachusetts, Nova York e Ohio. Nova York, onde a maconha medicinal é legalizada e o mercado de uso adulto do estado está em processo de lançamento, deve ser um mercado de US$ 4,2 bilhões em cinco anos. “É uma grande oportunidade em que temos sobreposição – são estados incrivelmente valiosos nos quais as pessoas querem estar, então há um bom mercado para desinvestimento”, diz Bachtell.

A Columbia Care expandirá a presença da Cresco para estados com mercados de cannabis já estabelecidos, como Califórnia e Colorado, bem como estados como Nova Jersey e Virgínia, que já permitiram o uso adulto, mas ainda não lançaram vendas. “Temos os mercados materiais de hoje, mas [Columbia Care] tem os mercados de amanhã”, diz Bachtell.

De acordo com os termos do acordo, a Cresco deve adquirir todas as ações emitidas e em circulação da Columbia Care. Os acionistas da Columbia Care receberão 0,5579 de uma ação da Cresco Labs para cada ação da Columbia Care, o que representa um prêmio de 16% com base no preço de fechamento da Columbia Care e um prêmio de 19% das ações da Cresco Labs. Os acionistas da Columbia Care deterão aproximadamente 35% da Cresco Labs.

“Desde nossa fundação, nossa missão tem sido entregar o melhor resultado para nossos stakeholders”, disse Vita em comunicado. “Em um setor em evolução, as oportunidades para melhor cumprir nossa missão por meio da consolidação nos levaram a este momento histórico.”

Ambas as empresas estão listadas publicamente no Canadá por causa da proibição federal dos EUA à cannabis. Columbia Care e Cresco viram os preços de suas ações caírem 50% no ano passado, mas não estão sozinhos – todo o setor teve dificuldade em manter os preços das ações em alta, pois o governo dos EUA não fez progressos significativos em regulamentações para a cannabis durante o governo Biden. A empresa combinada terá a segunda maior pegada de varejo do setor depois da Trulieve (Cresco tem 49 dispensários e a Columbia tem 99.)

A nova empresa também diversificará o número de estados de onde vem a maior parte da receita da Cresco. No momento, 80% de sua receita é derivada de Illinois, Pensilvânia e Massachusetts. Se o acordo for fechado, esses estados devem representar apenas 50% da receita da empresa, com estados como Colorado, Flórida e Nova Jersey subindo na lista.

“Nos concentramos na cannabis como um produto embalado para o consumidor para ter acesso a 70% do mercado endereçável. E como pretendemos transformar nosso portfólio de marcas no Miller High Life, Coca-Cola e Johnnie Walker Blue Label da cannabis”, diz Bachtell.

Foto: Cresco_Divulgação

Fonte: Forbes Brasil / Will Yakowicz