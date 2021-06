Fuskeiros celebram o Dia Mundial do Fusca em Belém

Proprietários de Fusca, a “paixão nacional”, se concentram, na noite desta terça-feira, na Praça Amazonas, no bairro da Cidade Velha, de onde seguem, em desfile, pelas ruas do centro da capital paraense, rumo ao Portal da Amazônia. O VolksWagen será exposto no local até umas 23h, em meio a grande festa e congraçamento.



O evento é organizado pelo Clube do Fusca do Estado do Pará que, mensalmente, promove encontros com desfiles do “besourinho” pelas ruas de Belém, em geral, nos dias de domingo pela manhã.

De acordo com organizadores do evento desta noite, todos os cuidados foram tomados a fim de evitar aglomerações. Condutores seus passageiros estarão usando máscaras e álcool em gel, em prevenção contra a pandemia do novo coronavírus.



Para quem é apaixonado pelo veículo que participa do desenvolvimento do Brasil desde o começo da década de 1950, é importante preservar a memória do Fusca e também a vida das pessoas. Por isso, os veículos estarão expostos nesta noite até 23h, a fim de que todos possam ver os carros sem, necessariamente, precisar se aglomerar.

Fotos: Ray Nonato/Ronabar