Futebol é na Super e no portal APP: Paysandu x Tuna Luso ao Vivo pelo Campeonato Paraense 2023

Na noite desta quarta-feira (19), o Paysandu enfrenta a Tuna Luso pelas quartas de final do Parazão pela segunda rodada do Campeonato Paraense 2023. A partida inicia às 20h, no Estádio Leônidas Sodré de Castro, na Curuzu, em Belém (PA), e terá transmissão ao vivo tanto pelas redes sociais do Grupo Marajoara, quanto pela Tv Marajoara Canal 50.1 e pela Rádio Super Marajoara AM 1130, junto com canal no YouTube de A Província do Pará (APP).

A partida é válida pelo jogo de volta das quartas de final do Campeonato Paraense. o primeiro confronto entre as equipes o placar ficou em 4 a 1 para o Papão. Sendo assim, o Paysandu entra com vantagem em campo, podendo perder até dois gols de diferença, e ainda assim se classifica.

Já a equipe da Tuna vai precisar soar a camisa para conseguir uma vaga na semifinal ainda no tempo normal. A Tuna precisa vencer por pelo menos 4 gols de diferença. Caso tenha um empate no placar agregado, a decisão vai para os pênaltis.

Foto: Divulgação