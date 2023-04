Futebol é na Super e o portal APP: Remo x Caeté ao Vivo pelo Campeonato Paraense 2023

Na noite desta terça-feira (18), Remo e Caeté se enfrentam no Mangueirão, em Belém, pelo jogo de volta das quartas de final do campeonato Paraense. A partida inicia às 20h e terá transmissão ao vivo tanto pelas redes sociais do Grupo Marajoara, quanto pela Tv Marajoara Canal 50.1 e pela Rádio Super Marajoara AM 1130, junto com canal no YouTube de A Província do Pará (APP).

Para a partida de logo mais o Clube Azulino entra com a vantagem do empate ou podendo perder por até um gol de diferença, já que no primeiro duelo o Clube azulino venceu por 4 a 2.

Quem provavelmente deve jogar: Vinícius; Lucas Mendes, Ícaro, Diego Guerra e Leonan; Anderson Uchôa, Richard Franco e Pablo Roberto; Diego Tavares, Pedro Vitor e Muriqui.

Caeté

Por outro lado, seu adversário precisa vencer por três gols de diferença para avançar, ou por dois para levar a decisão para os pênaltis.

Quem provavelmente deve jogar: André; Thurran, Romário, Matheus Martins e PC Timborana; Gulli, Kauê e Fernando Portel; Pedrinho, Mauro Praia (Tharcio) e Leandro Cearense.

ssista ao vivo em:

youtube.com/@superradiomarajoara

youtube.com/@aprovinciadopara

Foto: Divulgação