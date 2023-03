Futebol é na Super Marajoara: Paysandu x Princesa de Solimões ao vivo pela Copa Verde 2023

Na noite desta quinta-feira (23) o Paysandu enfrenta o Princesa do Solimões pelo jogo de volta das quartas de finais do Campeonato da Copa Verde. A partida será às 20h no Estádio da Curuzu, em Belém (PA), com transmissão ao vivo pela equipe da Rádio Super Marajoara AM 1130 e canal no YouTube de A Província do Pará.

Os donos da casa precisam vencer o Princesa para chagar na semifinal da Copa Verde e enfrentar assim o seu maior rival. Mas caso o placar do jogo de logo mais permanecer o mesmo, a decisão será decidida nas cobranças de penalidades. O Paysandu conseguiu transferir sua punição do STJD para os jogos da Série C, sendo assim a torcida vai poder acompanhar de perto o duelo de hoje (23) à noite.

O adversário Princesa do Solimões no jogo de ida não conseguiu sair do zero a zero contra o Papão. Para a partida de logo mais o Tubarão vai mergulhar em busca de uma vitória na competição.

Assista ao vivo em:

youtube.com/@supermarajoara

youtube.com/@aprovinciadopara

Foto: Divulgação

Jornalista: Marina Moreira