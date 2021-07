Futebol em Minas terá volta gradual de público aos estádios

Em reunião entre a FMF e autoridades de saúde do Estado, ficou definido que haverá um protocolo para liberar a volta de pessoas nos jogos

Com a liberação de público nos estádios pelo Governo de Minas Gerais para as cidades que estão na Onda Verde, representantes da FMF (Federação Mineira de Futebol) e da secretaria estadual de saúde tiveram uma reunião na tarde desta sexta-feira, 9 de julho, para decidir como será feita a volta dos torcedores aos jogos de futebol. Na conversa, ficou decidido a elaboração de um protocolo gradual e seguro para permitir a presença de pessoas nas arenas. Na próxima semana, uma nova reunião, quando ocorrerá uma apresentação para apreciação e aprovação do protocolo.

A pauta da volta do público aos estádios ganhou força quando o Governo autorizou cidades na Onda Verde das medidas contra a Covid-19 a terem eventos com público. E, Ipatinga, no Vale do Aço, queria realizar jogos do clube da cidade no Ipatingão pela segunda divisão mineira, além de oferecer o local para receber jogos dos times de BH (Cruzeiro, Galo e Coelho). O Ipatingão só não recebeu as partidas porque ainda não cumpriu as normas sanitárias específicas, como distanciamento mínimo e medidas de higienização.Com isso ordenado, o estádio terá jogos com torcida. Todas as medidas de controle da Covid-19 tem sido orientadas pelo programa Minas Consciente, adotado pelo governo de Minas Gerais, com quatro classificações: verde, amarela, vermelha e roxa. BH e Região Metropolitana estão na Onda Vermelha, mas mesmo se houver a liberação, a capital não deve aceitar a volta de torcida, pois não aderiu ao programa estadual e pode decidir sozinha pelo veto.