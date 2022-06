Futebol: Globo e SBT disputam direitos da Copa do Brasil

As emissoras Globo e SBT estão disputando os direitos pela Copa do Brasil. Segundo o colunista Rodrigo Mattos, do UOL, a Globo leva vantagem para renovar o contrato porque fez uma proposta maior. No entanto, o canal de Silvio Santos ainda tem chances porque fez uma oferta alta para conseguir transmitir o evento esportivo.

– O grupo carioca fez uma proposta maior pelo pacote geral e ainda tem uma cláusula de preferência para renovação de contrato, segundo a coluna apurou com fontes envolvidas na disputa, incluindo a CBF (Confederação Brasileira de Futebol). Mas ainda não há um acordo sacramentado com a emissora e o SBT segue com chances – reportou o colunista.

Atualmente, a Globo é a detentora dos direitos da Copa do Brasil. Porém, o acordo chega ao fim neste ano. O contrato atual ultrapassa R$ 400 milhões e a Globo fez uma proposta que se aproxima de R$ 500 milhões.

Ainda segundo Mattos, “a diretoria da CBF não tem pressa para assinar um contrato de direitos de transmissão e pode esticar a negociação caso entenda que pode subir valores”.

Fonte: Pleno News

Foto: Pixabay