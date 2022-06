Futparódias dá o apito inicial hoje no espaço Unimed, em SP

O maior evento futebolístico do Brasil, o Futparódias, chega ao Espaço Unimed (novo nome do Espaço das Américas) neste domingo, 19, dá o seu apito inicial em São Paulo no dia 19 e promete levar muita diversão para o público.



Quando o assunto é futebol, é a maior revelação do YouTube dos últimos tempos, unindo a maior paixão do brasileiro e música em paródias originais e super divertidas.



Criado em janeiro de 2017, o crescimento meteórico do canal impressiona e conta com mais de 9 milhões de inscritos e 3,5 bilhões de visualizações totais. Tendo uma base de 40 milhões de views mensais (6 milhões de views por vídeo, em média).



Sempre com letras bem-humoradas e boas imitações, Leon e Dezão esbanjam criatividade ao unir duas paixões nacionais: Música e Futebol. Abusando do humor, as paródias se baseiam em dois tipos de situações: tema e música. A primeira ligada a acontecimentos do mundo da bola, como títulos, classificações ou eliminações. Já a segunda aparece em hits que fazem sucessos, adaptadas para o mundo esportivo.

ESPACO UNIMED

Reinaugurado em 2012, o Espaço Unimed, novo nome do Espaço das Américas, se consagra como o maior espaço para shows, eventos sociais, corporativos e feiras de São Paulo, com capacidade para oito mil pessoas.O Espaço Unimed passou por uma grande reforma em 2011, garantindo conforto e bem estar ao público. O novo palco foi desenvolvido para proporcionar melhor visibilidade em todos os ângulos, o que possibilita aos frequentadores o que de melhor é moderno em todos os aspectos.

Desde sua abertura, já recebeu grandes nomes da música nacional e internacional como Armin Van Buuren, Claudia Leitte, Criolo, Emicida, Ivete Sangalo, Los Hermanos, Morrissey, Noel Gallagher, Os Paralamas do Sucesso, Robert Plant, Slash, Tears for Fears, Tiësto, Titãs, entre outros.



Imagem: Divulgação