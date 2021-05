Futsal azulino dá largada contra o Esmac

O futsal adulto do Clube do Remo começa hoje a temporada 2021. O Leão estreia no Torneio Bené Aguiar, diante da Esmac, às 19h, no ginásio da Esmac, na Cidade Nova, em Ananindeua, Zona Metropolitana de Belém.



De acordo com nota do clube, o futsal azulino disputa duas competições simultâneas: o Bené Aguiar e a Copa do Brasil. Apostando nos atletas remanescentes e novos contratados, o técnico Ney Carioca destaca mais um desafio à frente do time:



“Estreamos hoje pelo Bené Aguiar e a equipe se preparou diariamente durante três semanas e hoje à noite teremos um grande desafio”, falou o treinador.



Segundo o Leão Azul, entre as novas caras estão os atletas Gago, Bebê, Yuri e Madrugadão. Já Wandinho, Barril e Matheus Lima, foram destaques do Remo ano passado. “Chegaram alguns jogadores que já estão acostumados a jogar a competição e demos uma qualificada boa no elenco, suprindo as perdas que tivemos de atletas pra outras equipes. Atletas que estavam no ano passado foram destaques do campeonato passado e permaneceram no elenco para os campeonatos que teremos pela frente” contou Ney.



Por sua vez, na Copa do Brasil, o Remo entra em quadra no sábado (22) e domingo (23), às 9h, em local ainda não definido.

Fotos: Samara Miranda – Ascom Remo