Futsal do Leão garante vaga na final do Bené Aguiar

O futsal adulto do Clube do Remo fez bonito no Torneio Bené Aguiar. Após a última rodada, a equipe azulina garantiu a vaga na grande final da competição.



Na última rodada, o Leão venceu o Shouse por 9 a 1, com gols de Lucas (3x), Madruga (2), Riury, Silvio, PV e Franco. Até o momento no torneio, o time remista está invicto, tendo quatro vitórias e dois empates.



Ney Carioca, técnico da equipe, comentou sobre a campanha do Remo na competição: “Estamos em mais uma final. Apesar de algumas dificuldades, chegamos invictos na final do torneio. Vamos aguardar a data da final e a preparação segue”, disse.



A final do Torneio Bené Aguiar será entre Remo x Esmac, ainda sem data definida.



Imagem: Samara Miranda/Agência Remo