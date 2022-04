Futsal: Remo e Paysandu enfrentam Shouse e Esmac pelo torneio ‘Bené Aguiar’   

Paysandu e Clube do Remo entram em ação em jogos do futsal paraense na categoria adulto masculino no futsal paraense. Nesta quinta-feira, 28, a dupla RE-PA enfrenta, respectivamente, Shouse e Esmac pelo torneio Bené Aguiar, edição 2022. A rodada será realizada no ginásio estadual do NEL [Núcleo de Esporte e Lazer], a partir das 19h, com ingresso ao preço de R$5,00.



O jogo inicial da noite reúne Paysandu x Esmac. O time universitário defende a liderança e também sua invencibilidade.

O Papão estreou perdendo para o rival. Se reabilitou frente ao Shouse e entrou com briga pela classificação.



Já o Clube do Remo está no mesmo patamar da Esmac: invicto e líder do torneio com uma vitória e um empate, resultado que lhe coloca como favorito frente aos tricolores do Shouse que é o lanterna do torneio com duas derrotas.

O campeão do ‘Bené Aguiar’ ganha vaga no torneio “Paulo José”, que indicará o representante paraense na Copa Norte de 2022.



Imagens: Divulgação