Fux diz que decisões sobre casos de corrupção foram anuladas na Lava Jato, mas dinheiro desviado era real

O ministro presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, declarou, nesta sexta-feira, 10, durante a abertura da cerimônia dos 75 anos do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA), com a presença de dezenas de autoridades, incluindo o governador Helder Barbalho, do Pará, que “ninguém pode esquecer” dos casos corrupção ocorridos no Brasil e que “embora nas decisões da Lava Jato tenha havido anulações formais, aqueles R$50 milhões nas malas eram verdadeiros”.



Acrescentou o ministro do STF que “não eram notas americanas falsificadas. O gerente que trabalhava na Petrobras devolveu R$98 milhões de dólares, e confessou efetivamente que tinha assim agido”, destacou.



Sem citar nomes, Fux se referia às malas do ex-ministro Geddel Vieira Lima, encontradas em um apartamento em Salvador, e aos R$98 milhões de dólares que o ex-gerente da Petrobras Pedro Barusco devolveu, após confessar os roubos constantemente redenunciados e lembrados pelo presidente Jair Messias Bolsonaro.



Durante a cerimônia também compareceu o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas. No trecho do discurso em que Fux cita os casos de corrupção, como o Mensalão, ele defendia a importância dos tribunais de contas no Estado Democrático de Direito.



“O tribunal de contas é essencial ao Estado de Direito como o nosso, pois em um país em que não há tribunal de contas cria-se uma tempestade perfeita entre os gastos públicos, a ausência de controle, e ausência de transparência. Essa tempestade perfeita tem nome: chama-se corrupção”, enfatizou o presidente do STF.

CERIMÔNIA

Luiz Fux fez a abertura do “Fórum de Inovação e Transformação para o Controle Atual e Futuro”, que trouxe o tema “Os tribunais de contas e o STF: eficiência, controle e prestação de contas”.



O fórum traz importantes nomes do Judiciário e do Controle Externo. Pela tarde de hoje, o evento continuou com a palestra “Análise crítica da transformação do controle externo, a cargo do TCU: o paradigma constitucional de 1988”, com o ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, que figura entre entre os palestrantes da programação.



Imagem: Gazeta do Povo