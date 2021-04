Gabigol celebra vitórias do Flamengo na Libertadores, mas alerta: ‘É só o começo’

Atacante marcou três gols nas duas primeiras rodadas da fase de grupos pelo Flamengo

Com duas vitórias nas duas primeiras rodadas, o Flamengo faz um bom início de campanha na fase de grupos da Libertadores. O atacante Gabriel Barbosa, com três gols contra Vélez Sarsfield (ARG) e Unión La Calera (CHL), é um dos fatores decisivos do Rubro-Negro, e, apesar de satisfeito com os resultados, demonstrou “pés no chão” após o triunfo por 4 a 1 nesta terça, no Maracanã.

– Começar com pé direito é muito bom. Vencemos fora de casa, fazia tempo que o Flamengo não somava três pontos na Argentina É Importante vencer em casa também, mas ainda é só o começo – disse, a FoxSports, antes de seguir:

– Sabemos que é bom começar assim, mas é só começo. São seis pontos, mas são vários em disputa. Vamos ter altitude, campo sintético pela frente – disse.

Na próxima rodada, o Flamengo visita a LDU, que está na segunda posição do Grupo G após a vitória desta terça sobre o Vélez Sarsfield.

