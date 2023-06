Gabigol confronta repórter da Globo: “Vocês falam m****”

Após vitória do Flamengo sobre o Fluminense pela Copa do Brasil, Gabigol criticou a imprensa e confrontou o repórter da Globo Eric Faria, na noite desta quinta-feira (1º).

O atacante foi entrevistado pelo global ainda em campo, logo após a classificação do time rubro-negro para as quartas de final. Eric Faria questionou se a vitória no clássico seria a virada de chave do Flamengo no ano. O camisa 10 negou e, por sua vez, rebateu o jornalista.

– Não concordo (que chegou o momento de virada de chave). Acho que o trabalho tem de ser feito desde os treinos, desde o momento em que a gente entra no Ninho, e é isso que é feito – iniciou.

– A gente sabe que tem muita gente que fala um monte de m****, desculpa o palavreado, você falou também, sobre as coisas que saíram. Acho que vocês da imprensa criam umas coisas com a torcida, a torcida vem para o Maracanã com um pouco de dúvida, de má intenção com os jogadores, e isso nunca aconteceu aqui no clube desde a época do Diego, do Arão – completou.

Eric Faria continuou indagando, desta vez se “não tem nenhum problema de relacionamento” entre os jogadores.

– Tem problema da gente com vocês, a imprensa – disparou Gabigol.

– Vocês criam coisas na cabeça do torcedor, aí começa a criar um clima ruim para dentro do clube que os verdadeiros flamenguistas não podem acreditar. O Flamengo é o nosso amor, a gente joga pelo Flamengo, estamos todos os dias lá para correr pelo clube. O Flamengo não é Big Brother – declarou o rubro-negro.

Além do Flamengo, os outros classificados para as quartas de final da Copa do Brasil são: Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Athletico-PR, Grêmio, América-MG e Bahia.

Gabigol detona Globo e os jornalistas ao vivo na própria Globo pic.twitter.com/k3rL7x5cLy — News Atual (@NewsAtuall) June 2, 2023

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/TV Globo