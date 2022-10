Gabigol decide de novo, e Flamengo é tri da Libertadores

Em partida decidida pelo brilho de Gabriel Barbosa, novamente herói, como havia sido em 2019, e pela expulsão precoce de Pedro Henrique ainda no primeiro tempo, o Flamengo venceu o Athletico-PR por 1 a 0 neste sábado (29), em Guayaquil, e se sagrou tricampeão da Taça Libertadores.

O duelo vinha equilibrado até os 43 minutos da primeira etapa, quando o zagueiro Pedro Henrique, que já havia sido advertido, entrou de carrinho em Ayrton Lucas fora da área e foi expulso com o segundo cartão amarelo.

Antes do intervalo, aos 49 minutos, Everton Ribeiro fez jogada individual pelo lado direito e cruzou para Gabigol empurrar para o fundo do gol, marcando o gol que selou o título do rubro-negro carioca.

Passada boa parte de um segundo tempo morno, o Athletico até tentou levar perigo à zaga adversária nas bolas pelo alto, mas faltou consistência ofensiva. Com um jogador a mais em campo, o Flamengo administrou a partida, por vezes sonolenta, até o apito final.

Assim como na final do ano passado, vencida por 2 a 1 pelo Palmeiras, o lateral-esquerdo Filipe Luís precisou ser substituído por lesão.

Com a nova conquista, o Flamengo chega ao terceiro título na Taça Libertadores, após os conquistados em 1981, com vitória de 2 a 0 sobre o Cobreloa, e 2019, com dois gols de Gabigol no triunfo de 2 a 1 sobre o River Plate.

*EFE

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/Mauricio Dueñas Castañeda