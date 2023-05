Gabigol se torna o maior artilheiro brasileiro da história da Libertadores

No empate do Flamengo com o Racing nesta quinta-feira (4), Gabigol firmou ainda mais seu lugar na história da Libertadores da América. Com o gol marcado em Avellaneda, o camisa 10 se isolou como o maior artilheiro brasileiro da competição continental.

Gabigol chegou a 30 jogos pela Libertadores, abrindo um gol de vantagem para Luizão, que marcou 29 vezes pela competição por Vasco, Corinthians, Grêmio e São Paulo entre 1998 e 2005.

Gabriel Barbosa marcou 29 de seus 30 gols na Libertadores pelo Flamengo entre 2019 e 2023. O primeiro gol do atacante na competição continental foi em 2018 pelo Santos.

Além de Luizão, Gabigol deixou para trás grandes nomes do futebol brasileiro como Fred e Palhinha, com 25 gols, Jairzinho, com 21, e Guilherme, Ricardo Oliveira e Bruno Henrique, seu companheiro de Flamengo, com 19. Pedro, também do Rubro-Negro, é um dos atletas com 18.

No entanto, Gabriel ainda tem um longo caminho a percorrer para alcançar a artilharia geral da Libertadores. O maior goleador da história da competição é o equatoriano Alberto Spencer, que marcou 54 gols entre 1960 e 1972.

Fonte: IG ESPORTES/Foto: AGUSTIN MARCARIAN/REUTERS