Gabigol vira manchete na Argentina em derrota do Flamengo para o Inter

A derrota do Flamengo para o Internacional , em Porto Alegre, foi notícia no jornal argentino “Olé”. Mais precisamente o momento de Gabigol . A publicação hermana destacou o momento ruim vivido pelo ídolo rubro-negro na temporada de 2023.

O “Olé” destacou o jejum de gols que Gabigol vive com bola rolando pelo Flamengo.

A última vez que balançou as redes desta forma foi no dia 15 de fevereiro, contra o Volta Redonda. Depois disso, o camisa 10 ficou dez jogos sem marcar e desencantou contra o Coritiba, no último dia 16, cobrando pênalti na estreia pelo Brasileiro.

O jornal destacou os feitos de Gabigol pelo Flamengo, em especial nos títulos da Libertadores de 2019 e 2022, mas afirmou que a fase ruim tem feito o ídolo ser cobrado pelos torcedores.

Por fim, a publicação ainda citou o começo de trabalho de Jorge Sampaoli que chegou ao clube com responsabilidade.

Fonte: IG/Foto: Reprodução/Instagram