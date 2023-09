Gabrela Soares, tenista paraense, ganha título nacional no Paraná

O tênis paraense está alavancando conquistas em nível nacional. Gabriela Soares, 16 anos, sagrou-se campeã brasileira da categoria no Campeonato Brasileiro Interclubes.

A conquista da jovem aconteceu diante da potiguar Giovana Diniz, pelas parciais de 6/1 e 7/5 nesta sexta-feira, 15, pela manhã. O campeonato chancelado pela CBT foi realizado nas quadras do Clube Curitibano- PR com participação de tenistas de vários estados brasileiros.

Gabriela Soares é atleta da equipe da Assembleia Paraense, onde começou a praticar tênis desde criança.

“Por meio da Gabriela, o Pará conquistou o título nacional que representa a nossa evolução, nosso crescimento no cenário nacional. Os técnicos da Gabriela [Soares], dirigentes da AP, estão de parabéns pelo sucesso da atleta. A Federação Paraense de Tênis – FPT se sente regozijada pela grande vitória da Gabriela”, comentou Roberto Karaoka, presidente da entidade.

“É a base do tênis paraense se fortalecendo cada vez mais, contando sempre com o apoio da Federação Paraense de Tênis”, concluiu. (Colaborou Braz Chucre/Ronabar)

Imagem: Divulgação