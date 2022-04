Gabriel Medina dá entrada em hospital e passa por cirurgia

Gabriel Medina está internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Ele deu entrada na unidade de saúde, nesta quinta-feira (31), para ser submetido a uma cirurgia plástica.

O surfista foi para o hospital por conta de um problema nasal. O objetivo da operação é promover uma melhor na qualidade de vida do atleta.

Medina sofria com a respiração. A cirurgia funcional deverá melhorar o fluxo nasal do surfista.

De acordo com fontes, Gabriel deve ter alta ainda nesta quinta, após o fim da cirurgia para correção de septo.

Fonte: Pleno News

Foto: EFE/Jose Sena Goulao

As informações são do colunista Leo Dias, do portal Metrópoles.