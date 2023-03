Gabriela Duarte é dispensada da Globo após 35 anos

Gabriela Duarte é mais uma funcionária de longa data a não ter seu contrato fixo renovado com a Globo. A atriz de 48 anos trabalhou na emissora carioca por 35 anos. A ordem na emissora é assinar contratos apenas por obra certa.

Gabriela estreou na emissora na novela Top Model, quando ainda era uma pré-adolescente. Dentre vários trabalhos, o de maior destaque foi na novela Por Amor, de Manoel Carlos, onde viveu a mimada Eduarda, filha de Helena, personagem de sua mãe na vida real, a veterana Regina Duarte.

Mãe e filha famosas também dividiram papel de Chiquinha Gonzaga na minissérie que levava o nome da compositora.

Gabriela também esteve em Esperança, América e Passione, sendo sua última aparição em uma produção global em 2018, na novela Orgulho e Paixão.

De acordo com a colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, Gabriela trabalha num livro autobiográfico junto com a jornalista e escritora Brunna Condini.

No ano passado, ela anunciou um fim o casamento de 19 anos com o fotógrafo Jairo Goldflus e segue solteira.

Fonte: Pleno News/ Foto: Lucas Ramos / AgNews