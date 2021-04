Gabriela Duarte revela voto em Ciro e comenta sobre a mãe

A atriz Gabriela Duarte, filha de Regina Duarte, causou polêmica na última quinta-feira (15) ao revelar, em entrevista ao programa Conversa com Bial, que votou em Ciro Gomes nas eleições presidenciais de 2018. A atriz comentou também sobre o apoio da mãe ao presidente Jair Bolsonaro, de quem foi secretária especial de Cultura “relâmpago”, no ano passado.

– Ela fez um comunicado. Era um desafio que ela queria agarrar. Não tem que consultar os filhos e a família, tem que se comunicar. A partir disso, eu voltei para o meu lugar de filha. Eu não sou uma boa consultora, e não seria para ela – afirmou.

Quando eu vejo parente apoiando presidente no Facebook , faço a mesma cara da Gabriela Duarte 😂😂😂😷#ConversaComBial pic.twitter.com/qlQYntC3mf — GeorgeAlbuquerque (@Georgealbuquerq) April 15, 2021

Gabriela disse ainda que sentiu que o posicionamento da mãe fez alguns colegas de profissão a tratarem com diferença. Ela diz não entender como a questão “respingou tanto” nela.

– Não somos a mesma pessoa. Esse momento foi muito forte. Primeiro por pessoas que não tinham tanta relação comigo, mas me apoiaram muito. Essas pessoas realmente entenderam essa questão. […] Até hoje me pego pensando em como a coisa respingou tanto em mim – disse a atriz, que chegou a virar meme por sua reação a um vídeo de Regina ao lado de Bolsonaro.

Gabriela afirmou ainda que chegou a sofrer ameaças por causa da relação da mãe com o presidente. No entanto, ela destaca que as duas têm visões políticas diferentes.

– Uma coisa posso afirmar: nós somos muito diferentes realmente. Eu entendo que exista uma associação, até mesmo pelo trabalho. É uma coisa que eu poderia ter feito o movimento de separação antes, talvez me expondo mais – declarou.

Fonte: Pleno News

Por: Gabriela Doria