Gaby Amarantos e outros artistas levam o público ao delírio no Circuito Icoaraci Folia

Axé, carimbó, guitarrada, tecnobrega e muita alegria marcaram o Circuito Icoaraci Folia, na noite de terça-feira gorda de Carnaval, com a presença de um grande público, que lotou quatro quarteirões da rua 15 de Agosto.

Promovido pela Prefeitura de Belém, por meio da Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel) e da Agência Distrital de Icoaraci (Adic), o Carnaval de “Todas as Cores” entrou pela madrugada, quando a cantora paraense Gaby Amarantos, ganhadora do prêmio Grammy Latino de Melhor Álbum de Música Regional em 2023, se apresentou “incendiando” o corredor da folia.

Tarde animada

As apresentações artísticas começaram no final da tarde, com o DJ Thiago Costa que tocou muito brega, tecnobrega e forró. Depois o grupo Vem Pro Rolê apresentou muito pagode e samba. Miro Marks agitou a galera com muito forró e a cantora Victoria Pinheiro com muita música sertaneja.

Musa – No momento mais esperado da noite, a cantora Gaby Amarantos entrou no corredor da folia exaltando a educação e homenageando os que passaram no vestibular com a famosa marchinha do Pinduca que levantou o público.

Vestida como a personagem Cuca, do Sítio do Pica Pau Amarelo, a cantora paraense deixou o público em êxtase. “A Gaby Amarantos é a rainha do tecnobrega, eu vim por causa dela”, comemorou a funcionária pública Victória Santos. “Estou gostando muito porque eu acredito na valorização da cultura. O povo paraense gosta de se divertir. É um momento de alegria para o povo, não só de Icoaraci, mas de toda Belém”, completou.

O presidente da Imprensa Oficial do Estado, Jorge Panzera, parabenizou a Prefeitura de Belém pela organização do evento. “Um carnaval com a cara de Belém, com muita diversão, muita alegria, um grande carnaval, um sucesso a festa do povo”.

“A cultura em Icoaraci é muito presente nas várias linguagens. Nós hoje tivemos uma atração especial, que foi a cantora paraense Gaby Amarantos, internacionalmente conhecida, e nós estamos muito contentes com a apresentação dela nesta noite, que ainda não é o fechamento do carnaval de Icoaraci. Ainda tem o Rabo de Peru, que é um bloco grande que incluímos na nossa programação cultural”, afirmou a presidente da Fumbel, Inês Silveira.

“Nós vemos aqui hoje milhares de famílias, espaço seguro, música pulsante pra gente festejar. Este ano a gente está festejando muito mais a vida”, completou Inês.

Segurança

A tranquilidade do evento foi garantida pela Guarda Municipal de Belém, Polícia Militar e os socorristas do Samu e agendes da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob), que atuaram de forma a assegurar uma folia com segurança.

O bloco da limpeza dos garis da Prefeitura de Belém também teve grande mobilização na folia, em Icoaraci, deixando o espaço com a devida limpeza, após a participação dos grupos artísticos.

O Circuito Icoaraci Folia será encerrado na tarde desta quarta-feira de cinzas, com o desfile dos blocos carnavalescos Rabo do Peru e Mizerê.

Texto: Raimundo Sena

Fonte: Agência Belém/Foto: Marcio Ferreira/Ag Belém