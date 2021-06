Gaby Amarantos se pronuncia pedindo ‘menos ódio’ após ataques por expor violência no bairro Jurunas

Gaby Amarantos, que foi alvo de polêmicas na web após ter contado detalhes da infância violenta que viveu no bairro do Jurunas, em Belém, utilizou as redes sociais na tarde desta quarta-feira (9), para se pronunciar pela primeira vez após os ataques de internautas que discordam do posicionamento da cantora em relação a periferia da capital.

Nos stories do Instagram, a artista se desculpou com os paraenses por não ter usado ‘bem as palavras’ durante a entrevista ao jornal Extra. “Eu podia ter dito que a violência era comum, era frequente. Mas, eu quero dizer para você que ela era real, que o meu medo era diário”, disse.

Logo em seguida, Gaby afirmou que sente muito orgulho em representar a periferia dentro e fora do Pará, que apoia todos os artistas que vivem e viveram em bairros violentos. Por fim, a cantora agradeceu a compreensão das pessoas que conseguiram entender a mensagem que ela queria passar e mandou um recado para as ameaças que vem recebendo: “Para as pessoas que estão me ameaçando, eu quero dizer que a gente precisa de mais amor, menos ódio e união pelo nosso Pará”.

Fonte: O Liberal

Foto: Reprodução\ Instagram