GADO GORDO

Um dos maiores criadores de gado do Pará, o pecuarista Mauro Lúcio, vem utiizando novas tecnologias e manejos no campo, a fim de engordar de 4 a 5 bois por hectare, adubando os pastos e adotando sistemas de rodízio. Lúcio oferece áreas de sombra ao gado com plantio de árvores nativas e completa o alimenta dos animais no cocho.