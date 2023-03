Gaeco da unidade do MPF no Pará ganha mais uma procuradora da República

O procurador-geral da República, Augusto Aras, assinou portaria ontem, quinta-feira, 30, designando três procuradores da República para atuar, por dois anos, no Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) no Pará.

Continuam a integrar a equipe no Estado os procuradores da República Alan Rogério Mansur Silva e Gustavo Kenner Alcântara, que compõem o grupo desde sua primeira formação, em 2020. O Gaeco também passa a contar com a procuradora da República Nayana Fadul da Silva.

Os Gaecos são formados nas Procuradorias da República nos estados e têm competência para apoiar a investigação e persecução de crimes praticados por organizações criminosas, além de receber, produzir, analisar e difundir informações de inteligência e contrainteligência relacionadas ao combate ao crime organizado.

O modelo de trabalho dos Gaecos permite que o MPF conte com estruturas permanentes que auxiliem os membros responsáveis por grandes casos e investigações complexas.

Imagem: Reprodução