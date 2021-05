Gafe: Jornalista anuncia morte da Rainha Elizabeth por engano na TV

Alastair Campbell, jornalista e apresentador britânico, cometeu uma gafe ao vivo ao anunciar por engano a morte da Rainha Elizabeth II, durante o programa matinal Good Morning Britain.

Na atração do canal ITV, Campbell conversava informalmente com sua colega de bancada Susanna Reid e o ator e ex-jogador de futebol Vinnie Jones. O tema do bate papo era luto e saúde mental, e o jornalista teceu o comentário:

– Nós falamos muito sobre o Príncipe Philip após a morte da Rainha.

Tanto Campbell quanto seus colegas pareceram não perceber o deslize e a conversa seguiu normalmente. Após alguns minutos, certamente avisado pela produção, o apresentador se retratou, explicando que estava se referindo ao príncipe Philip, que faleceu em 9 de abril.

– Posso só dizer uma coisa? Acho que talvez tenha acidentalmente anunciado a morte da rainha. Eu obviamente estava me referindo ao príncipe – disse.

– Acho que as pessoas entenderam exatamente o que você quis dizer – completou Susanna Reid, em meio a risos.

Apesar da correção, o apresentador não escapou das críticas e brincadeiras nas redes sociais.

Programa Good Morning Britain, da TV britânica Foto: Reprodução

Fonte: Pleno News

Por: Monique Mello