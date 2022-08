Gafe: Mais Você exibe macacos ao comentar caso de racismo

Ao comentar sobre o caso de racismo envolvendo os filhos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, Ana Maria Braga foi surpreendida por uma gafe no Mais Você desta segunda-feira (1º). A apresentadora quis prestar solidariedade ao casal e ao chamar um VT, foram exibidas imagens de macacos.

– Jornais do Brasil e de Portugal trouxeram essa notícia em destaque. É só assim, gente, que essa situação absurda pode ser combatida. E o que mais está repercutindo foi o que disse a Giovanna. Dá uma olhada – afirmou Ana, logo antes de aparecer as imagens dos animais.

A cena ficou no ar por quatro segundos e, ao retornar para o estúdio, Ana Maria apareceu visivelmente desconcertada com a situação. A apresentadora logo se desculpou.

– Entrou um VT errado aí e a gente vai corrigir… É o VT da Giovanna, que ela fala da situação que ela passou – tentou contornar.

– Com toda a indignação, inclusive, que a gente sabe… (…) Eu fico tão atrapalhada com esse tipo de comportamento que a gente vê em certas pessoas e que é tão comum. A Astrid [Fontenelle] estava dizendo agora há pouco no Encontro que já passou por isso – continuou a apresentadora, desviando o foco da gafe.

O assunto não ficou incólume às críticas do internautas, estando entre os assuntos mais comentados das redes sociais. Usuários apontaram o fato de o vídeo ser justamente sobre macacos.

– Muita coincidência estar falando de um caso de racismo e passar um VT com macacos. Tem que averiguar – disse um internauta.

Após a repercussão negativa, Ana Maria Braga se pronunciou em seu perfil no Twitter, avisando que o responsável pela falha foi punido.

– Sobre o VT que entrou errado enquanto eu falava de um caso de racismo no meu programa: nós já investigamos e descobrimos quem foi a responsável pelo erro, é o tipo de erro imperdoável e, por isso, ela não faz mais parte da minha equipe – explicou a veterana.