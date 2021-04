Galaxy Book Pro: Samsung lança notebooks ultrafinos e com S Pen

A Samsung lançou nesta quarta-feira (27) sua nova linha de notebooks que inclui o Galaxy Book Pro e o Galaxy Book Pro 360. Segundo a empresa, as novidades são inspiradas nas funcionalidades dos smartphones top de linha da marca. Assim, o usuário poderá contar com mais integração entre os produtos Samsung.

Design

A Samsung afirma que a linha foi desenvolvida visando a mobilidade. Por isso, os modelos são mais finos e leves, com o Galaxy Pro pesando apenas 0,88 kg e o Pro 360 com 1,1 kg. Os modelos estarão disponíveis nas cores preto, branco, bronze, azul escuro e rosa claro. Os dois contarão com acabamentos foscos.

Samsung/Divulgação

Especificações

Os modelos terão duas versões de tamanho de tela, uma com Super AMOLED FHD de 13,3 polegadas e a outra com as mesmas características, mas com 15,6 polegadas. O processador é um Intel Evo – Intel Evo, que garante melhor desempenho e autonomia -, sistema operacional Windows 10 e ambos têm suporte para Wi-Fi 6 e para conectividade 5G.

Além disso, a versão Pro 360 terá tela sensível ao toque e virá acompanhado da S Pen, com até 10 horas de bateria. Os dois modelos possuem suporte para todas as entradas, incluindo uma Thunderbolt. A memória é de até 32 GB e o armazenamento é de 1TB. Segundo a empresa, a bateria do aparelho pode durar até 20 horas.

Fonte: Samsung/Divulgação