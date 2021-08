Galaxy Buds 2: vídeo de unboxing vaza design antes do lançamento

Nesta quarta-feira (4), o usuário do Twitter Ahmed Qwaider vazou um vídeo de unboxing do Galaxy Buds 2 da Samsung na rede social. A produção revela o design e os acessórios do produto antes do lançamento

O jornalista Max Jambor dos portais All About Samsung e All Round PC informou em julho que a empresa sul-coreana está derrubando vídeos que expõem o design dos produtos antes da hora. É possível que a postagem seja retirada, então veja o pacote do Galaxy Buds 2 também na imagem abaixo.

Em uma publicação no Facebook, o entusiasta alegou que a bateria do produto durou cinco horas sem carregar, com 20 horas de bateria armazenadas na caixinha. Além disso, segundo Qwaider, o cancelamento de ruído — sigla ANC em inglês —”está melhor” quando comparado aos Galaxy Buds anteriores.

Vazamentos para todos os lados

Nesta terça-feira (3), o insider Snoopy Tech informou que o Galaxy Buds 2 terá suporte para Bluetooth 5.2. O usuário do Twitter também ofereceu mais detalhes sobre a bateria, relatando 18 horas de funcionamento com o cancelamento de ruído — cinco no fone e 13 na caixa — e até 28 horas sem o ANC.

Além disso, uma atualização do aplicativo Galaxy Wearable revelou um novo processo de pareamento dos fones de ouvido. Segundo instruções do serviço, o usuário deve apenas colocar os Buds 2 na caixinha, encostar e segurar os touchpads até o dispositivo começar a piscar para conectar.

Conforme rumores do portal Sam Mobile, o preço do acessório pode variar entre 180 e 200 euros — R$ 1.112 e R$ 1.235 em conversão direta. O fone de ouvido pode ser revelado oficialmente durante a apresentação Samsung Unpacked, que acontecerá no dia 11 de agosto, com o Galaxy Watch 4.

Enquanto o anúncio oficial não acontece, considere as informações citadas com cautela.

Fontes

Sammobile / Sammobile 2 / Ahmed Qwaider / SlashGear / Snoopy