Galaxy Watch 4 ganha melhor detecção de queda e GIFs no watch face

A Samsung anunciou, nesta quarta-feira (20), durante o evento Galaxy Unpacked Parte 2, que o Galaxy Watch 4 terá vários novos recursos e personalizações. O relógio inteligente receberá hoje mesmo uma atualização de software que permitirá as novas opções.

Dentre as novidades, o device terá novas watch faces baseadas em informações que o usuário quer receber. Se ele quiser que os detalhes sobre condicionamento físico fiquem no mostrador, o modelo “Info Brick” poderá ser selecionado, por exemplo.

Já o “Weather Center” deixará logo na tela inicial do relógio a previsão do tempo, indicando se há expectativa para chuva, por exemplo. O “Basic Dashboard” mostrará o número de passos dados no dia, nível de bateria, temperatura atual e horário.

O mostrador do relógio também ganhou a opção de deixar como plano de fundo um GIF do MyPhoto+, ao invés de uma foto estática. A atualização para o Galaxy Watch 4 terá ainda um novo watch face com um “desafio dos passos”, que ajudará o usuário a se manter motivado em uma meta diária. Neste caso, o relógio ganhou um urso simpático como mascote que irá parabenizar o usuário em caso de meta alcançada, e chorar em caso de meta perdida.

Outras novidades

Além das novas personalizações, o smartwatch ganhou novos controles de gestos. Ao fazer um movimento de “knock knock”, como se estivesse batendo em uma porta, o usuário poderá abrir a lista de exercícios, acender a luz, criar um lembrete ou ativar um aplicativo ou recurso pré-selecionado anteriormente.

A detecção de queda, que foi lançada no ano passado, a partir de agora terá ajustes de sensibilidade para que o relógio entenda se você caiu mesmo quando estiver parado, além de identificar a queda em movimento (no caso de um exercício, por exemplo). Além disso, o Galaxy Watch 4 poderá enviar uma notificação de emergência para até quatro contatos pré-selecionados.

