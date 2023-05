Galeria Theodoro Braga receberá exposição premiada pelo Prêmio Branco de Melo de iniciativa da FCP

A partir desta sexta-feira (19), estará aberta a exposição “Permanência”, do artista gaúcho David Ceccon, na Galeria Theodoro Braga, vinculada à Fundação Cultural do Pará (FCP).O projeto é um dos ganhadores do Prêmio Banco de Melo.

A exposição é a primeira deste ano na Galeria Theodoro Braga. A obra é composta por uma série de trabalhos em pequenos formatos, incluindo gravura, cerâmica e objetos, que trazem em sua construção conceitos de sensibilidade e vulnerabilidade “como força frágil e ancestral”, que desestrutura a automatização das relações, da violência e das apatias cotidianas.

As obras ficarão expostas de 19 de maio a 27 de junho, podendo ser visitadas das 09h às 17h, de segunda a sexta-feira.

Sobre o artista

David Deccon é formado em Artes Visuais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Artista multidisciplinar, sua prática artística explora as diferentes formas de entender os corpos, identidades e existências no mundo globalizado, pós-revolução digital.

Sobre a exposição

David conta sobre sua expectativa de receber o público. “Que muitas pessoas interessadas pela arte, sejam elas artistas, pessoas que frequentam espaços culturais, ou pessoas que simplesmente têm interesse em cultura, possam conhecer meu trabalho, conhecer um pouco da arte que está sendo produzida no sul do Brasil. É um trabalho muito completo”, explica o artista.

Prêmio Branco de Melo

O Edital Branco de Melo, é atualmente um dos principais fomentos em artes visuais no Pará, especialmente pela sua constância. A técnica responsável pelo edital, Eliane Moura, comenta sobre o prêmio. “A Fundação opera com o edital desde 2009, mas a partir de 2019 ele recebeu o nome ‘Branco de Melo’, em homenagem ao um grande artista da nossa cidade, e para mostrar o crescimento que o prêmio teve. Em 2019, o valor para os artistas contemplados era de apenas R$ 3 mil; agora, está em R$ 25 mil para o suporte do artista”, destaca.

O edital visa ocupar as pautas das três galerias da Fundação Cultural do Pará, e a partir de outubro já será possível inscrever projetos para a edição de 2024, que poderá incluir novos municípios do Pará.

Foto: Divulgação