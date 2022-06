Gales vence a Ucrânia e volta a disputar a Copa após 64 anos

O País de Gales venceu a Ucrânia por 1 a 0 neste domingo (5), nas repescagens europeias, e se classificou para a Copa do Mundo de 2022, após 64 anos de ausência no torneio. O gol da vitória no estádio de Cardiff City foi do ucraniano Andriy Yarmolenko, que marcou contra. Com o triunfo, a seleção galesa se tornou a 30ª classificada para a Copa.

Na única vez que disputou o torneio, o País de Gales chegou às quartas de final em 1958, na Suécia. Desta vez, a equipe completará o grupo B, ao lado de Inglaterra, Irã e Estados Unidos.

A estreia dos galeses será contra os americanos, no dia 21 de novembro. Na segunda rodada da fase de grupos, o adversário será o Irã, no dia 25, enquanto a Inglaterra será o rival no dia 29. As três partidas serão disputadas no estádio Ahmad Bin Ali.

Restam apenas duas vagas para a Copa do Mundo, que sairão das duas repescagens intercontinentais, que serão decididas nos dias 13 e 14 de junho.

Na próxima terça-feira (7), os Emirados Árabes vão encarar a Austrália, e o ganhador enfrentará o Peru no dia 13 por uma das vagas. A seleção vencedora entrará no grupo D, junto com França, Tunísia e Dinamarca.

No dia 14, a Costa Rica, quarta colocada da Concacaf, enfrentará a Nova Zelândia, campeã da Oceania, pela última vaga, que dará acesso ao grupo E, no qual já estão Espanha, Japão e Alemanha.

Fonte: *EFE

Foto: EFE/EPA/Peter Powell