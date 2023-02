Galho da tradicional samaumeira da Praça Santuário cai na Avenida Generalíssimo Deodoro

O susto foi grande. Felizmente, como era muito cedo, não passava ninguém pela área no momento em que um grande pedaço da centenária samaumeira da Praça Santuário de Nazaré, atrás da concha acústica, em frente à Basílica Santuário, caiu, danificando a grade e tomando conta de boa parte da Avenida Generalíssimo Deodoro, no bairro de Nazaré, área nobre da capital paraense.

A Diretoria da Festa de Nazaré irá avaliar se houve algum dano na concha acústica e os prejuizos na gradeado da Praça Santuário.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar, Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana – Semob, Ibama e outros órgãos se mobilizaram para ver o que aconteceu e desobstruir a via que ficou interditada entre as Avenidas Nazaré e Gentil Bittencour. No entanto, em função da ocorrência, o trânsito ficou bastante engarrafado nas avenidas Nazaré, Generalíssimo, Gentil e Governador José Malcher.

Segundo motoristas que trafegam pela região, até mesmo a Avenida Conselheiro Furtado e a Rua Mundurucus, de sentidos opostos como corredores de acesso ao centro de Belém, sentiram os reflexos do incidente com a samaumeira.

Ouvido pela reportagem, o secretário municipal de Meio Ambiente, Sérgio Brazão, disse ter estranhado o ocorrido, afinal, a samaumeira é uma das árvores mais fortes da Amazônia que tem um sitema próprio de altodefesa e não registra ocorrências de queda. Ele ressaltou que, entretanto, não houve queda do vegetal, mas de um pedaço dele enfraquecido pela ação de cupins. Na base, o vegeal está firme e forte, mas ele não informou se a árvore será totalmente derrubada em decorrência do que aconteceu na manhã desta segunda-feira, 06.

Imagem: Reprodução/Redes Sociais