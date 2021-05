Galo aproveita da vantagem do empate e é campeão Mineiro de 2021

Jogando com o regulamento debaixo do braço, o Atlético-MG soube utilizar a vantagem do empate e confirmou o título de campeão Mineiro de 2021. Por ter feito a melhor campanha da primeira fase, o Galo precisava apenas empatar os dois jogos da final contra o América-MG para levantar a taça, e foi o que aconteceu.

Sabendo da desvantagem, o Coelho foi para cima em busca do título, pressionando bastante nos dois períodos. O time chegou a ter um pênalti marcado a favor, mas Rodolfo José mandou no travessão, desperdiçando a chance de encerrar o jejum.

Com a conquista, o Atlético-MG foi ao 46º título de sua história, se tornando o maior campeão do torneio.

Primeiro tempo

O jogo começou com o América-MG tomando a iniciativa e pouco antes dos dez minutos de jogo Rodolfo José cabeceou após desvio de Ademir, a bola passou raspando pela trave de Éverson que só pode assistir a bola sair.

Vendo a vantagem do empate correndo riscos, o Galo resolver ir pra cima e aos 17, Savarino ajeitou de cabeça, Igor Rabello chutou e o goleiro Matheus Cavichioli fez um milagre, salvando o Coelho.

O Galo passou a dominar a partida e arriscar mais em busca de uma vantagem mais confortável. Em outro momento, dessa vez aos 34, Nacho Fernández obrigou o goleiro Chaviolli a fazer mais uma grande defesa, mantendo os zeros no placar.

Pouco antes do fim do primeiro tempo, Nacho fez lindo lance abrindo espaço na marcação e chutando pro gol, mas a bola passou por cima do travessão.

Segundo tempo

Semelhante ao início da primeira etapa, o Coelho iniciou fazendo pressão e deu certo. Aos três minutos Felipe Azevedo foi derrubado na área por Igor Rabello e o juiz marcou pênalti. Rodolfo José foi para a batida e perdeu a chance de colocar o América em vantagem na final.

O Coelho seguiu pressionando e logo Cuca mexeu. Tirou Jair para colocar Zaracho e substituiu Keno por Marrony. As mudanças surtiram efeito. Aos 15, após escanteio Igor Rabello acertou bela cabeçada, mas a bola foi para fora.

A partida ficou mais e quem decidiu fazer alterações foi América-MG. Lisca sacou Ademir e Rodolfo José, para as entradas de Bruno Nazário e Ribamar. O Coelho seguiu pressionando, mas a zaga do Galo não teve dificuldades para segurar o ímpeto do rival.