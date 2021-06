Remo é derrotado por 2 a 0 no Baenão

Interrompendo uma sequência de 17 jogos sem perder, o Clube do Remo caiu diante do Atlético-MG pelo placar de 2 a 0, na noite desta quarta-feira, 02, na primeira partida validade pela terceira fase da Copa do Brasil. O encontro entre Leão e Galo aconteceu no estádio do Baenão, onde os remistas se mostravam perdidos na fase inicial, tanto que os mineiros dominaram tudo em campo. No primeiro tempo aconteceram os gols do adversário, marcados por Hyoran e Nacho Fernández.



Agora, o Leão Azul tem de ganhar, no jogo de volta, por, no mínimo, três gols de diferença para conseguir a vaga nas oitavas de final. Pode, ainda vencer por dois, levando a decisão nos pênaltis. Já o Atlético pode perder por um gol e estará garantido na próxima fase da Copa do Brasil. O jogo de volta será dia 10, às 19 horas, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

A PARTIDA

O Remo fez um inferior ao que a torcida está acostumada. Acanhado e sem ação, viu o Galo produzir mais e dominar o confronto. Everson quase não trabalhou. As melhores chances foram aos 4 minutos, em cobrança de falta do Felipe Gedoz, e aos 26 minutos, quando Rafael Jansen quase marcou de cabeça.



Depois, o Remo esteve mais defensivo e mesmo assim dava espaço para o Atlético Mineiro avançar.

O resultado foi o primeiro gol do Atlético aos 14 minutos. Em troca de passes no meio de campo, Nacho Fernández ficou com a bola. Ele levanta a cabeça, vê Hyoran livre e toca perfeitamente para o jogador finalizar, rasteiro, no gol, sem defesa para Vinícius.



Seguro, o Galo poderia ter aumentado o placar aos 34 minutos, quando Nacho Fernández aproveitou um deslize da zaga, tocou para o Hulk. O atacante tira da marcação, entra na área e dá um toque de cavadinha. Vinícius se esticou e conseguiu mandar para escanteio. No entanto, nos acréscimos, o Galo ampliou. Em contra-ataque, Hulk recebeu no meio de campo, driblou Suéliton. Jansen tentou desarmar, mas o camisa 7 seguiu, invadiu a área, ficou cara a cara com o Vinícius. Ao invés de chutar, ele tocou para trás. Nacho chegou e mandou para o gol, que estava vazio.



Atrás no placar, o Remo voltou na segunda etapa mais ofensivo. A forma que iria jogar ficou clara quando o técnico Paulo Bonamigo tirou Renan Gorne e colocou Dioguinho, o que melhorou a postura do time.

Assim, o Remo teve boas chances para diminuir, mas acabava esbarrando nas defesas do Everson. A melhor chance foi na cobrança de falta do Felipe Gedoz direto na área. Lucas Siqueira cabeceou, mas Everson defendeu e salvou o Galo.

Marrony teve duas chances claras para deixar o Galo bem confortável do que já está. Na primeira, ele recebeu livre e ficou cara a cara com Vinícius. Mas chutou colocado e o goleiro do Remo defendeu com categoria. Depois, recebeu em profundidade, entrou na área, driblou Vinícius, que conseguiu se recuperar e deu um tapa na bola, evitando o terceiro do Galo.

FICHA TÉCNICA

REMO 0 X 2 ATLÉTICO-MG

3ª Fase Copa do Brasil – jogo de ida

Remo: Vinícius; Thiago Ennes (Wellington Silva), Suéliton, Rafael Jansen e Marlon; Anderson Uchôa (Vinícius Kiss), Lucas Siqueira e Felipe Gedoz; Jefferson (Wallace), Lucas Tocantins (Edson Cariús) e Renan Gorne (Dioguinho)

Técnico: Paulo Bonamigo

Atlético-MG: Everson; Mariano, Igor Rabello, Réver e Dodô; Allan, Tchê Tchê e Nacho Fernández (Jair); Hyoran (Marrony), Eduardo Sasha (Zaracho) e Hulk (Sávio)

Técnico: Cuca

Gols: Hyoran (14’/1ºT), Nacho Fernández (46’/1ºT)

Local: Estádio do Baenão – Belém (PA)

Árbitro: Antonio Dib Moraes de Sousa (AB/PI)

Assistente 1: Rogério de Oliveira Braga (AB/PI)

Assistente 2: Márcio Iglésias Araújo Silva (AB/PI)

Quarto Árbitro: Joelson Nazareno Ferreira Cardoso (CD/PA)

O próximo desafio do Remo será pela Série B. No sábado, às 19 horas, no Baenão, o time azulino recebe o Brasil de Pelotas. Já o Atlético-MG enfrenta o Sport-PE, no domingo, às 20h30, na Ilha do Retiro, em Recife (PE).