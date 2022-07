Galvão Bueno é internado e leva equipe da Globo ao hospital

Galvão Bueno se internou nesta quinta-feira (28) no hospital Albert Einstein, em São Paulo. A entrada do narrador na unidade de saúde chamou a atenção por ele estar acompanhado de uma equipe de filmagens.

Galvão, com 72 anos, chegou sentindo-se bem e vai passar por um check-up geral, a fim de verificar a saúde para a sua 12ª Copa do Mundo – a do Catar -, em novembro. Casos os resultados sejam positivos, ele receberá alta em dois dias.

Já a presença da equipe de filmagens é para um documentário sobre a vida e a carreira do locutor, que será exibido no Globoplay. Com a saída da Globo marcada para o fim deste ano, Galvão vai ganhar o documentário, que será uma espécie de Arquivo Confidencial, quadro do extinto Domingão do Faustão.

Além do check-up, a preparação pré-Copa de Galvão inclui uma preparação para a voz em outubro, um mês antes do início do evento esportivo.

Fonte: Pleno News

As informações são do Notícias da TV.