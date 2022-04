Galvão Bueno fecha parceria com empresa de Felipe Neto

Galvão Bueno confirmou que firmou uma parceria com a Play9, empresa de Felipe Neto e João Pedro Paes Leme. O acerto vale até o fim de 2026.

O narrador deu declarações sobre o acordo durante uma entrevista à edição semanal do Jornal Propmark. Segundo a publicação, a ideia é aumentar a participação de Galvão em redes como YouTube e Twitch.

Em março, Bueno anunciou que irá se despedir da narração na TV Globo, após 41 anos.

Por meio das redes sociais, Felipe Neto chamou o narrador de ídolo.

– OLHA O QUE ELE FEZ! OLHA O QUE ELE FEZ! Galvão Bueno agora é Play9! É o início de uma história que ficará marcada no entretenimento. A partir do ano que vem, o Galvão será digital. E pra quem achava que seria o fim de suas narrações: nem pensar. Seja bem-vindo, ídolo! – escreveu o youtuber, no Twitter.

A empresa já possui parceria com nomes como Tino Marcos, Pedro Bassan, Roberto Cabrini e Marcos Uchôa, segundo informações do UOL.

Fonte: Pleno News

Foto: AgNews