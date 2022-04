Galvão Bueno volta a falar sobre despedida da Rede Globo

Galvão Bueno voltou a falar sobre sua saída da Rede Globo. Durante o programa Bem, Amigos!, nesta segunda-feira (25), ele comparou o fim do vínculo com a emissora carioca a uma “primeira morte”.

O narrador relembrou frase de Paulo Roberto Falcão, que dizia que o jogador de futebol morre duas vezes: quando encerra a carreira e quando deixa a vida.

O contrato de Galvão om a Globo acabará no final de 2022, após 41 anos na emissora. A Copa do Mundo do Qatar-2022 será o último evento narrado por Bueno.

– Eu dizia: ‘é um pouco de exagero, Paulo, é assim pra todo mundo que faz aquilo que ama’. A partir do momento que eu decidi, junto com a Globo, que não haverá renovação de contrato ao final desse ano e que minha última transmissão, depois de 41 anos, será no dia 18 de dezembro, na final da Copa do Mundo, eu tô entendendo o que o Falcão falou sempre. Vai ser uma primeira morte, espero que a outra demore um pouquinho —até porque estou virando uma página de um livro e não fechando o livro – contou.

A primeira vez que Galvão falou sobre sua saída da emissora foi em março, quando anunciou os planos para encerrar o trabalho na Globo.

Fonte: Pleno News

As informações são do UOL.