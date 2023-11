Gambiologia: oficinas ensinam alunos a inventar tecnologia com criatividade

O Coletivo Gambiologia de Belo Horizonte ensina como improvisar, adaptar e encontrar soluções fáceis e criativas para resolver pequenos problemas. A gambiarra, muitas vezes vista como uma solução improvisada e precária, é, na verdade, uma ciência que pode ser usada para resolver problemas com pouco recurso.

O grupo chegou a Belém dia 13 deste mês e com apoio da Prefeitura Municipal realiza programação artística, cultural e educativa para crianças em idade escolar entre 7 e 12 anos, por meio de oficinas em escolas públicas do município e para o público em geral, com a visitação ao micro-ônibus expositivo Hacklab Volante.

O projeto também trabalha para desmistificar a gambiarra, mostrando que ela pode ser uma solução criativa e sustentável, mesmo com pouco recurso.

“É um projeto que incentiva os alunos à arte e a invenção e, ao mesmo tempo, mostrar que a tecnologia é um processo de criação e não somente consumo e que a gambiarra nesse processo tem muita importância”, explica Fred Paulino, coordenador do Coletivo Gambiologia.

O “Hacklab volante”, que é a junção das palavras hacker e laboratório, visitou a praça da República, ao lado do Teatro da Paz. Uma galeria de arte itinerante e interativa, feita de materiais reciclados, atraiu a atenção de estudantes da rede municipal de Belém. As obras, criadas por artistas mineiros, são feitas com equipamentos descartados, como telefones analógicos quebrados, peças de videogames antigos e alto-falantes de rádios.

Uma das atrações do Hacker volante é o “menor cinema do mundo”, uma cabine de exibição que comporta duas pessoas, além de uma versão do jogo eletrônico de memória Genius, muito popular na década de 1980.

O que chamou a atenção das crianças foi a máquina de hipnose feita com uma Tv, e a máquina de raio-x, onde o estudante pode montar o seu corpo com peças feitas de pano e tirar fotos com imagens distorcidas.

O Coletivo Gambiologia é um projeto originário de Belo Horizonte, que desde 2008 propõe iniciativas que exploram peculiaridades da cultura brasileira no contexto eletrônico, especialmente relacionadas à tradição da “gambiarra”.

Mosqueiro – O projeto vai ficar em Belém até a sexta, 24, quando retorna para Belo Horizonte. Nesta quinta-feira, 23 e na sexta, a programação será realizada na praça da Vila, em Mosqueiro.

Fotos: Luís Miranda / Semec