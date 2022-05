Garimpeiro morre soterrado em Novo Progresso, sudoeste do Pará

Na última quarta-feira (4), um garimpeiro, identificado como Carlinhos da Funerária, morador da cidade de Novo Progresso, sudoeste do Pará, morreu asfixiado após uma barreira cair sobre ele no Garimpo Nova Mutum.

Carlinhos era morador de Novo Progresso e proprietário da funerária Bom Jesus. Segundo informações de familiares, ele acompanhava o trabalho no garimpo Nova Mutum. “O corpo do garimpeiro ficou coberto pela terra. Ele foi encontrado sem vida durante escavação”, relatou um amigo da vítima.

A testemunha do acidente informou ainda, que outras três pessoas estavam trabalhando no local, mas conseguiram sair ilesas.

Fonte: Portal Debate com informações do Folha do Progresso