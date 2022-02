Garimpeiros “recepcionam” Polícia Federal a pedradas no interior do Pará￼

Agentes da Polícia federal (PF) foram recebidos a pedradas, jogadas por garimpeiros ilegais, na Área de Proteção Ambiental Tapajós, nesta quinta-feira (17), composta por municípios do oeste do Pará.

De acordo com a PF, o conflito ocorreu na Vila Rica, Distrito de Jacareancanga, no âmbito da “Operação Caribe Amazônico”. Um policial chegou a ser atingido sem gravidade. A PF informou que usou gás para afastar os possíveis agressores. Houve vários protestos por parte de garimpeiros.

Já na zona urbana, em Itaituba, houve reação contra as fiscalizações ambientais na região do Tapajós. Um grupo de garimpeiros se manifestou na balsa que dá acesso à cidade, enquanto outros manifestantes ficou em frente à unidade do Instituto Chico Mendes (ICMBio).

Os garimpeiros e familiares são contrários à presença de agentes da Força Nacional na região em operações de combate a garimpos ilegais. As ações de fiscalizações contra crimes ambientais ocorrem com apoio da Polícia Federal.

Segundo a PF, as operação atuais ocorrem em terras indígenas e em regiões próximas ao Rio Tapajós. Os agentes federais queimaram equipamentos dos garimpeiros. Com o protesto, alguns agentes da Força Nacional estão atuando para garantir a segurança da sede do Instituto Chico Mendes em Itaituba.

Não foi detalhado pelas autoridades se houve algum tipo de bloqueio à sede do ICMbio, tentativa de invasão ou se o trabalho do ICMbio foi afetado. A Polícia Civil do Pará disse que não recebeu denúncias sobre os protestos na região garimpeira do Tapajós.

Através de um nota, o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) informou que a “Força Nacional de Segurança Pública atua região de Itaituba desde janeiro em apoio ao ICMBio”. O trabalho é focado em “ações de proteção ambiental nas áreas de atuação do órgão, com ênfase no combate ao desmatamento, extração ilegal de minério e madeira, invasão de áreas federais e combate aos incêndios na vegetação”.

Na redes sociais, na tarde de ontem (17), passaram a circular fotos e vídeos da ação da Polícia Federal no Garimpo Porto Rico. Na “currutela”, moradores denunciaram o uso de spray de pimenta contra a população da Vila Rica. A ação de fiscalização da da PF divide opiniões na região de Itaituba.

Operação “Caribe Amazônico”

A “Operação Caribe Amazônico”, foi deflagrada pela Polícia Federal (PF), para reprimir os garimpos ilegais no Rio Tapajós, deve durar toda a semana. A ação conta com a participação do Ibama, Funai, (PRF), Força Nacional de Segurança Pública, Marinha, Exército, FAB e Bope PMDF. A ação policial é decorrente de informações sobre a contaminação do Rio Tapajós, que levaram à necessidade de ações imediatas nas regiões de Itaituba, Jacareacanga, Distrito Moraes Almeida, “Garimpo Creporizinho” e “Garimpo Creporizão”, no oeste do Pará.

Fonte: Portal Debate

Edição: Graça Adjuto