Garimpos ilegais são desmobilizados pela PF no sudeste do Pará

A Polícia Federal deflagrou na manhã de ontem, sexta-feira, 24, em ação conjunta com IBAMA e ICMBio, a Operação Degradatio. O objetivo é combater crimes de usurpação de bens da União e crimes ambientais no entorno da Floresta Nacional do Tapirapé Aquiri, em São Félix do Xingu/PA.

Dois garimpos de ouro ilegais foram fechados, tendo sido apreendidos três espingardas, munições e escavadeira hidráulica, mercúrio e equipamentos usados nas atividades minerarias ilícitas. Caixas de despesca de ouro e moinhos de minério foram inutilizados pelos órgãos ambientais. Ninguém foi preso.



Na ação, foram constatados sérios danos ambientais com uso de mercúrio, contaminação do solo e de rios e lagos. Várias propriedades do entorno da Unidade de Conservação devem ser identificadas no decorrer da ação, em busca dos responsáveis pelos garimpos ilegais.

Imagem: Ascom/SRPF